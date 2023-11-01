رئيس جامعة بنها يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للاطمئنان على سير الدراسة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكلية، يرافقه الدكتور كرم عبدالغنى عميد الكلية، والوكلاء، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس.



تفقد رئيس الجامعة، القاعات الدراسية واستمع إلى بعض الطلاب ودار حوار معهم حول الدراسة داخل الكلية، وعددًا من المعامل منها معمل الأدلة الجنائية، والشبكات، والذكاء الاصطناعي.



أكد الجيزاوى، حرص الجامعة على توفير حياة جامعية نموذجية عصرية من خلال دعم الأنشطة الطلابية وتقديم الرعاية لأبنائها الطلاب، وذلك من خلال المراكز والوحدات التي تدعم الأنشطة الطلابية بالجامعة ومنها مركز إعداد القادة بمشتهر والذي يستهدف إكساب الطلاب الكثير من المهارات القيادية، والتي تؤهلهم لكي يكونوا قيادات في المستقبل، بالإضافة إلى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين والذي يقدم الكثير من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تنمي مهارات الطلاب.



أشار رئيس جامعة بنها، إلى أن الجامعة حريصة على دعم أفكار الطلاب الابتكارية ومشاريعهم في مختلف المجالات ودعم مهاراتهم المهنية لتواكب سوق العمل من خلال الدورات التدريبية والبرامج الدراسية، داعيًّا الطلاب إلى المشاركة فى هاكوثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم من إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة لهم، وذلك خلال شهر فبراير 2024، مشيرًا إلى أن الجوائز والمميزات المقدمة من خلال الجامعة أو من خلال الكيانات الراعية للحدث تصل إلى 90 ألف جنيه.