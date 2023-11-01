العقود صحيحة قانونيًا.. سبب الحكم ببراءة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

أوضحت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، سبب الحكم الذي أصدرته ببراءة المتهمين فى قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم.

وأصدرت محكمة مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، حكمًا ببراءة 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم، بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم عامين.

سبب الحكم ببرءة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

واتضح لدى المحكمة، صحة العقود والتوكيلات المنسوبة إلى المتهمين بجريمة النصب، ولذلك قضت بقبول الاستئناف على الحكم وبراءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم.

في وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا بإداة المتهمين بعدما قضت بحبسهم عامين، قبل أن يتقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

وأشارت التحقيقات أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين.

خلافات ثأرية.. الإيقاع بالمتهمين بإطلاق النيران على شقيقين في المرج



نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقبالها شقيقين عاملين بمحل- مقيمين بدائرة القسم مصابين بطلقات نارية.

بالاستماع لأقوال المصابين، قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره ناريه تجاههما من «طبنجة» كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدي على شقيقه بالضرب ، ما أدى لوفاته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه بالاشتراك مع شقيقه عامل- مقيم بذات العنوان، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجني عليهما.