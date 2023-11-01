الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

١٢.٧% زيادة في إيرادات شهر أكتوبر بهيئة الأوقاف المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها في مجال تعظيم إيرادات وأرباح وعوائد الوقف، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٢٢٠,٢٠٦,٨٢٦) جنيهًا، بزيادة قدرها (٢٤,٨٢٣,١٣٦) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٧%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م, وبزيادة قدرها (٤٦,٥٦٩,٥٩٥) جنيهًا , بنسبة تقدر بنحو (٢٦.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

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في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٧٥٢,٠٩٦,٣٢٤) جنيهًا، بزيادة قدرها (١١٢,٣٤٢,٧٠٦) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (١٧.٦%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م وبزيادة قدرها (٢١٤,٥٥٩,٠٩٩) جنيهًا، بنسبة قدرها (٣٩.٩%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م

الجريدة الورقية