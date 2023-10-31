مكتبة الإسكندرية تهنئ الشاعر حسن طلب لحصوله على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 2023

تهنىء مكتبة الإسكندرية والعاملون بها الشاعر الكبير الدكتور حسن طلب لحصوله على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية لعام 2023، في دورتها الثامنة عشر فئة الشعر، وذلك لتميزه في مجاله وإسهامه في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.

العقول المصرية

ويتقدم الدكتور أحمد زايد نيابة عن العاملين في المكتبة بخالص التهنئة للشاعر الكبير، مثمنًا ما تحصده الأقلام والعقول المصرية من تقدير يعكس تفردًا يتميز به أبناء مصر في حقول العلم المختلفة.

جدير بالذكر أن حسن طلب عمل أستاذًا في الفلسفة وعلم الجمال بكلية الآداب جامعة حلوان، ثم التحق عضوًا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة. وساهم في تأسيس جماعة "إضاءة" للشعر منذ عام 1977

حصل طلب على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 1990، ثم جائزة كفافيس للشعر 1995، وجائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي 2006.

لحسن طلب عدد كبير من الدواوين والمؤلفات النقدية أبرزها: "متتالية مصر"، و"سيرة البنفسج"، و" لا نيل إلا النيل"، و"بستان السنابل، "أصل الفلسفة.. اليونان أم مصر القديمة؟".