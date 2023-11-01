وكيل صناعة النواب: دعوات المقاطعة لها مردود سلبي على الاقتصاد الوطني

أكد المهندس معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لها مردود سلبي علي الاقتصاد الوطني، خصوصا العمالة المصرية التي تعمل بها، مقترحا حل جذري للأزمة من خلال دعوة أصحاب الشركات التي تحمل علامات تجارية أجنبية "فرنشايز" أو المتضررين من المقاطعة وسائل الإعلام المختلفة وعمل مؤتمر صحفي واسع وإعلان تخصيص نسبة من إيراداتهم لدعم غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

واقترح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تتراوح النسبة التي يتم تخصيصها لدعم غزة ما بين 2% -3% من ايرادات الشركة ، مؤكدا أن هذا المقترح سيعطي رسالة إلى المستهلك المقاطع لمنتجاتهم بأن الشركة داعمة للقضية الفلسطينية وليس العكس وبالتالي تنفرج أزمة المقاطعة وتأثيراتها السلبية عليهم.

ولفت معتز محمود إلى أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها أغلبية العمالة بها مصرية وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لان تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر.