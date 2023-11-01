صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ8610

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

أعداد الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن أعداد حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي ارتفعت لـ8796 شهيدًا حتى الآن.

وأوضحت وزارة الفلسطينية في قطاع غزة، أن من بين حصيلة القتلى في قطاع غزة هناك 3648 شهيدًا من الأطفال في قطاع غزة، وذلك جراء القصف الإسرائيلي المستمر والغاشم والعنيف على عدد من المناطق قي غزة.

ونوه بان المستشفى التركي الفلسطيني المخصص لمرض السرطان خرج عن الخدمة تمامًا، وهو الذي يسبب تداعيات صحية خطيرة على مصابي مرضى السرطان، إذ أنه لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة قادرة على تقديم الخدمات إلى مرض السرطان.

أكدت الصحة الفلسطينية خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

أقلعت صباح اليوم الأربعاء الطائرة العاشرة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية وأربع سيارات إسعاف.

تأتي هذه المبادرة من الجمعية الكويتية للإغاثة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة بأوامر من القيادة السياسية.