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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة الصحة الفلسطينية: وضع مستشفى القدس ومحيطها مقلق ونحتاج تحرك عربي دولي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الوضع مقلق فيما يتعلق بمستشفى القدس والمسجد المحيط لها وتواجد المواطنين في مناطق محيط المستشفى، متمنية عدم تكرار ما حدث للمستشفى المعمداني مرة أخرى والعلم أن المستشفيات يجب أن تكون محمية وفق للقانون الدولي.

وأوضحت مي الكيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنهم لا يستطيعون الوصول إلى قطاع غزة إلا بتصريح من إسرائيل، قائلة: "لا يوجد لدينا امكانية الدخول إلى غزة مع الحرب الدائرة وندير الأمور عبر التليفونات مع الزملاء".

وطالبت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، بضرورة حدوث تحرك عربي دولي لضمان عدم تعرض المستشفيات في قطاع غزة للتدمير كما فعلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مع مستشفى المعمداني.

الجريدة الورقية