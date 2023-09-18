موعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. يتساءل كثير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بأهالي محافظة بني سويف.

ويترقب المستفيدون من معاشات تكافل وكرامة 2023 موعد زيادة المعاشات الجديدة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الفئات المالية لمستفيدي تكافل وكرامة.

نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة

وأعلن الرئيس السيسي زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، حيث يستفيد من زيادة المعاشات في تكافل وكرامة 5 ملايين أسرة.

نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة منذ إبريل 2023

وأعلنت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة والتي ستكون بنسبة 15%، حيث أوضحت أنه ستتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي واختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

الضغط على استعلام.

ستظهر نتيجة الاستحقاق.

موعد تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة

ومن المرتقب أن يبدأ في أكتوبر المقبل 2023 تطبيق زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، حيث أعلنت وزارة المالية أنه سيبدأ استحقاق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في أكتوبر المقبل، والتي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، حيث شهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل 2022.

وأكدت وزارة المالية أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.