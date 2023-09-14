الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق الحصول على معاش تكافل وكرامة.. يُصرف غدًا

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك بالتزامن مع بدء صرف الدعم النقدي صباح غدًا الجمعة في ماكينات الصرف الآلي.

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موعد ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر

صرف معاشات تكافل وكرامة 

وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2023 بداية من صباح الغد بماكينات atm 

 برنامج تكافل وكرامة 

ويعد برنامج تكافل وكرامة هـو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمات الإقتصادية التي تمر بها الدول جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط 

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

كتابة اسم المستخدم المراد الاستعلام عن معاشه

كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم

تظهر لأصحاب المعاش قيمة المعاشات الخاص به

أماكن صرف المعاش

البريد المصري

منافذ فوري 

فروع بنك ناصر الاجتماعي 

ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM)

البنوك التجارية

بنوك القرى

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاشات

 معايير القبول في برنامج تكافل وكرامة الآتي:

استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة 

عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

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