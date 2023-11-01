غيابات الأهلي وصن داونز قبل صدام الليلة في الدوري الأفريقي

يلتقي فريق الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التى تجمعهما على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

غيابات الأهلي:

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة صن داونز غياب اللاعبين: محمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمد زعلوك وكريم نيدفيد، ومحمود متولي وكريم الدبيس.

غيابات صن داونز:

ويغيب موكوينا، بسبب حصوله الأخير على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب وتعرضه للإيقاف لتراكم البطاقات.

ويفتقد صن داونز لخدمات الثلاثي لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، بجانب غياب موثوبي مفالا عن مباراة الذهاب أمام بترو اتليتكو الأنجولي بسبب تلقيه البطاقة الحمراء.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

واسندت المباراة الى الحكم السنغالي عيسى سي ويعاونه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد، فيما يأتي بتقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

قائمة الاهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.