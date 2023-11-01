من داخل الاستوديو.. صور كواليس لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان

أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف، عن لقائه وجهًا لوجه مع الإعلامي الأمريكي بيرس مورغان، والذي يأتي بعد حواره معه هاتفيًا الأسبوع الماضي والذي تصدر الترندات العالمية بمواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

باسم يوسف عن مقابلته مع بيرس مورغان: حوار هادئ بعيدًا عن قصف الجبهات

وأكد يوسف أن حواره مع الإعلامي الأمريكي هذه المرة سيكون مختلف، بعيدًا عن الإفيهات وقصف الجبهات، موضحًا أنه سيكون هادئ وطويل في محاولة للوصول لجمهور الغرب الذي لا يستمع لوجهات النظر العربية.

ونشر الإعلامي المصري الساخر عبر حسابه الرسمي بـ "إكس" تويتر سابقًا، صور من كواليس الحلقة داخل الاستوديو وعلق عليها: "حوار هادي وطويل عن مشكلة معقدة جدا بعيد عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات.. محاولة إيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق".

موعد لقاء باسم يوسف وبيرس مورغان

وتوقع الإعلامي المصري أن يتم إذاعة الحلقة غدًا، متمنيًا أن يكون حواره مفيدًا ويعيش لفترة طويلة ولا يكون مجرد لقاء عابر وينساه الكثيرون بعد وقت قليل، وعلق: "أتمنى أنه يكون حوارًا يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي أعتقد الحلقة هتتذاع بكرة".

وكان باسم يوسف ظهر مع بيرس مورغان ببرنامجه الأسبوع الماضي للحديث عن الأوضاع في غزة وحاول مورغان أن يخرج من باسم بتصريح حول إدانة حماس فقط دون النظر لما تقوم به إسرائيل على مدار أعوام وعقود، ولكن استطاع باسم يوسف أن يسيطر على الحلقة وتوضيح الوضع بشكل مباشر وحقيقي وإحراج مورغان وكشف كذب الإعلام الغربي.

ونجحت الحلقة وتخطى نسبة مشاهدتها لـ 20 مليون بخلاف المشاهدات التي حظيت عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداول الكثير من اللقطات عبر السوشيال ميديا ليخرج الإعلامي الأمريكي ويعلن أن حلقته مع باسم يوسف أكثر حلقات برنامجه مشاهدته على الإطلاق.