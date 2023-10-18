باسم يوسف يتقمص شخصية إسرائيلية مع بيرس مورجان ويكشف أكاذيب إسرائيل

عرض باسم يوسف على الإعلامي الأمريكي بيرس موجان أن يقوم بأمر لم يفعله أحد من قبله في برنامجه وهو أن يتقمص دور مواطن إسرائيلي.

وبدأ بالاسترسال وكأنه في مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لقد قمت بالتصويت لك لأنك وعدتنا بالسلام والرخاء والأمن، وفي 7 أكتوبر قامت حماس بدخول السياج الثقيل والمعروف أنه يخضع لحراسة شديدة وأنه إذا اقتربت حمامة منه سيتم إطلاق النار عليها، لقد دخلوا هؤلاء وظلوا ست ساعات هناك قبل انتشار الجيش الإسرائيلي، وقتلوا عائلاتنا وخطفوا جداتنا وأطفالنا، أريد أن أسألك بعد أن قمت بتقسيم المجتمع الإسرائيلي ماذا فعلت بالأموال التي تعطيها لك الولايات المتحدة؟.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية معه ببرنامجه: "أنت يا رئيس الوزراء تقصف غزة دون أي اعتبار على الإطلاق لرهائنا، وشعبنا، لقد سمعت إشاعة في التقارير بأنك تفعل ذلك كذريعة لقصف غزة، لذلك تدفعهم لسيناء، وأنا لا أصدق ذلك أن يفعل هذا رئيس وزرائي، لا يمكنه فعل هذا أبدًا، ثم شاهدت مقبلة مع داني أيلون لقد كان مستشارك الرئيسي، وكان أيضًا سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، وقال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيون هو الذهاب إلى سيناء الشاسعة والعيش فيها، بمدن المخيمات “مؤقتا” حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. “لفظ غير لائق” يعني عُبط إحنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل.

أين تذهب منحة الولايات المتحدة 4 مليارات دولار التي تستثمرها في إسرائيل؟

واستكمل وكأنه مواطن إسرائيلي بمسرحية هزلية وقال: “هل تتاجر الحكومة الإسرائيلية بأرواح البشر مقابل قطعة أخرى من الأرض لذلك كمواطن إسرائيلي أحتاج لمحاسبة حكومتي الإسرائيلية وكمواطن أمريكي أريد أن أعرف كل هذه الأموال التي نعطيها لإسرائيل تذهب أين نحن نمنحهم 4 مليارات دولار سنويًا؟، وقال بايدن ”إنه أفضل استثمارا قامت به أمريكا على الإطلاق، إذا كنت مكان بايدن كنت سأنزل وأهمس في آذن نتنياهو أنني أكره الاستثمار السيئ".

وتابع أن إسرائيل دائمًا ما تجعل نفسها ضحية ولم أر قط ضحية تضع مضطهديها تحت الحصار وتقصفها 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال إن إسرائيل تريدكم أن تصدقوا وتتعاملوا معها كأنها هي الضحية، فالتعامل معها صعب للغاية، أنه مثل علاقة مع شخص مريض نفسي نرجسي يقيم علاقة معك ثم يجعلك تعتقد أن هذا خطأك، موجهًا حديثه للإعلامي الأمريكي أنتم تنظرون لإسرائيل على أنها سوبر مان، ولكن إسرائيل مثل الذي يطلق النار على سمك داخل "برميل"، وينزعجون من بقع الدماء.

وتفاعل الملايين حول العالم مع تلك المداخلة الهاتفية التي وصفها البعض بالجبار والمرعب والتي غيرت وجهة نظر الكثيرون وكشفت بعض الحقيقة التي تخفيها إسرائيل وأمريكا والدول الداعمة لهم، وأنهالت التعليقات العربية والأجنبية على الحوار ليحقق صدى ممتاز بالخارج حول القضية الفلسطينية وجرائم الحرب التي تفعلها إسرائيل بالشعب الفلسطيني.

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