باسم يوسف مع أشهر إعلامي أمريكي يفضح جرائم إسرائيل في غزة.. (فيديو)

باسم يوسف.. الإعلامي المصري الساخر الغائب الحاضر، خطف أنظار العالم له في لحظة بلقائه الرهيب وردوده النارية على افتراءات الإعلامي الأشهر في أمريكا بيرس مورجان، حيث نجح في الرد على أسئلته وكشف كذبه أمام العالم بشأن الكيان الصهيوني المحتل الذي يظهر كضحية، ليغير وجهة نظر الكثيرين لينضم عدد كبير لصفوف الضحايا الحقيقيين "شعب فلسطين المحتلة".

وتمكن باسم يوسف من توضيح صورة إسرائيل والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي يقوم بها في غزة، والتعليق على الاحداث بشكل مبسط، خاصة بعد قصف الجانب الاسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، ووقع ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشباب وكبار السن.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما جاء بلقاء باسم يوسف وبيرس مورجان:

وجه مورجان سؤال ليوسف حول رأيه فيما وقع يوم 7 أكتوبر من قبل حماس، ليرد: "في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتم قتل الناس هناك ثم يتم تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة منهم فلقد حاولتم قتلها عدة مرات وفشلتم، ليقاطعه مورجان قائلًا: "أتفهم دعابتك الحزينة يا باسم".

ليستفز باسم يوسف ويرد عليه بشدة قائلًا: "لا لا ليست دعابة فهي حقيقة لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامِ لها، فهو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم.. صحيح!".

وعما صرح به المحلل والكاتب الامريكي بن شابيرو حول ما قامت به حماس من عملية "طوفان الأقصى" وضربت مناطق بإسرائيل ليكون رد إسرائيل عنيف غير انساني، قال:" بن شابيرو هو رجل ذكي جدا اتابعه وأصدقه، وكان حله الذي اقتبسته، هو قتل أكبر عدد ممكن وضم إسرائيل لغزة، وأي شخص يحاول وقف هذا سيكون إرهابيًا، لقد قتل أكثر من 3500 شخص، وقصف مستشفى المعمداني".

وحصر باسم يوسف عدد من الخسائر من الجانبيبن ليسأل مورجان هل موت شخص اسرائيلي يساوي 27 من الفلسطنيين، متسائلًا كم عدد يحتاجه بن شابيرو لكي يكون سعيدا؟.

وبدأ باسم في إحصاء عدد الهجمات والخسائر البشرية التي عانت منها فلسطين خلال السنوات الماضية،وعندما سأله المذيع إذا كنت إسرائيلي ماذا ستفعل، قال سأقتل أكبر عدد ممكن من الناس، لأن كافة الظروف تسمح لي بفعل هذا، ولا شئ يوقفني.

وعن إدانة حماس قال باسم يوسف:" أنا أدين حماس وهي سبب كل الشر والمشاكل هناك، ولنا أن نتخيل العالم بدون حماس؟، ولكن هي لم تكن موجودة بالفعل في سنوات ماضية لكن استمر قتل الفلسطينيين، فما العذر هنا، كما انها لم تكن بالضفة الغربية فلماذا شن الحروب بها، مشيرة إلى أنه إذا حذرت روسيا أوكرانيا هل سنقول لهم احسنتم قمتوا بعملكم وحذرتموهم؟.

وتابع أنه يدين ما فعلته ولكن ما علاقة قصف الفلسطنيين المدنيين بحماس، وتسائل ما هو منطق إسرائيل في ذلك، ليجيب مورجان أن هدف إسرائيل المعلن هو محاربة حماس التي يعتقدون أنها تعيش في شمال غزة بين المدنيين وهذا الأمر الصعب ولابد من محاربتها أن يكون هناك خسائر، وما تفعله هو الضغط على حماس عن طريق قصف المدن المدنية حتى تتراجع.

ولكن لقنه باسم يوسف درسًا حين قارن ما تفعله إسرائيل بالمنظمات الارهابية التي ترفض الحكومة فتقوم بأعمال ارهابية ضد المواطنين حتى تنقلب على الحكومة وتغيير سياستها أو تستقيل، وتابع:" لقد قارنت للتو إسرائيل بداعش، ستكون العناوين الرئيسية غدا بيرس مورجان يقول إسرائيل هي داعش"، ورفض مورجان التصريح وقال أن حماس هي التي تقوم بأعمال ارهابية كداعش فهما يحاربون اليهود ويرغبون في التخلص منهم.

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