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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

باليه كليوباترا لمواهب الأوبرا على المسرح الكبير

باليه كليوباترا
باليه كليوباترا

يستقبل مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر، حفلا لفصول الباليه يضم عرض "كليوباترا" ومشاهد من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية تصميم واخراج الدكتورة منال زكريا.

موعد عرض باليه كليوباترا في الأوبرا

يقام الحفل في الثامنة مساء الجمعة 3 نوفمبر بالمسرح الكبير.

قصة باليه كليوباترا بالأوبرا

باليه كليوباترا يدور حول القصة التاريخية لملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما ، هذا إلى جانب مشاهد باليهات بحيرة البجع، حلم ليلة صيف ولابايادير.

 

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

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