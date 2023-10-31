كيفية تجنب احتيال التبرعات الوهمية في الكوارث.. في حالات الحروب والكوارث يسارع الناس لتقديم كل أنواع المساعدة ويحاول كثيرون منهم أن يكونوا حلقة وصل بين المتبرع والشخص المنكوب، يعملون مع الجمعيات والمنظمات على جمع التبرعات من كل أنحاء العالم لتوزيعها على المتضررين.

وفي نفس الوقت ترتفع عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وخاصة النصب عن طريق استخدام السوشيال ميديا كوسيلة للاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومعلوماتهم الشخصية في الفترة الأخيرة من بينها ظاهرة جمع التبرعات بغير وجه حق والاستيلاء عليها.

كيفية تجنب احتيال التبرعات الوهمية

هناك بعض الاحتياطات التى يجب مراعاتها لضمان وصول التبرعات لمستحقيها، منها محاولة التواصل مع المؤسسات الخيرية مباشرة بدلا من التبرع لوسيط.

وفى حال للتبرع عبر الإنترنت، يجب كتابة عنوان موقع الجهة الخيرية على الويب بدلا من النقر فوق رابط، كما يجب الانتباه للتفرقة بين المواقع الصحيحة والوهمية، فقد يبدو الموقع المزيف مطابقا لموقع خيرى حقيقى.

كما أن الأخطاء الإملائية أو النحوية تشير إلى أن الصفحة مزيفة، وكذلك افتقارها إلى المعلومات أو المستندات التى تثبت شرعيتها.

وأيضا للتحقق من سلامة موقع الويب الخاص بالجهة الخيرية، لابد من الرجوع إلى قاعدة البيانات الرسمية لهذه الجهات، فالمؤسسات التى تعمل فى ميادين العمل الخيرى والإنسانى مسجلة رسميًا على المستوى المحلى أو الدولى.

الإجراءات التي يجب تتبعها عند التعرض لنصب إلكتروني