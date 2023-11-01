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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث

يلتقي فريق ليفربول ونظيره بورنموث، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، فى مواجهة من العيار الثقيل التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية

وتقام مباراة ليفربول ونظيره بورنموث، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية

وتذاع مباراة ليفربول وبورنموث عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة ، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس 3 اتش دي.

وحجز ليفربول بطاقة التأهل لدور الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على فريق ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يستضيف ملعب "فيتاليتي" مباراة الفريقين في إطار دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، جمعهما من 10 مباريات خاضها الفريق، حيث حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل في اثنين وخسر لقاء وحيد.

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