أبرزها اختيار الرموز.. خطة الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية 2024 في نوفمبر

الانتخابات الرئاسية 2024| تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال شهر حافل بالمهام التي تخص الانتخابات الرئاسية 2024، والتي كشفها المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ولعل أبرز تلك المهام يأتي في اختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية، فضلًا عن بدء الحملات الانتخابية لمدة 20 يوما ومن ثم الخضوع لفترة الصمت الانتخابي.

وفيما يلي خطة خطة الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في نوفمبر: