أبرزها اختيار الرموز.. خطة الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية 2024 في نوفمبر
الانتخابات الرئاسية 2024| تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال شهر حافل بالمهام التي تخص الانتخابات الرئاسية 2024، والتي كشفها المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
ولعل أبرز تلك المهام يأتي في اختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية، فضلًا عن بدء الحملات الانتخابية لمدة 20 يوما ومن ثم الخضوع لفترة الصمت الانتخابي.
وفيما يلي خطة خطة الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في نوفمبر:
- 8 نوفمبر.. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.
- 9 نوفمبر.. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية.
- 9 نوفمبر.. بدء الحملة الانتخابية.
- 15 نوفمبر..آخر موعد لتنازل المرشح . وفى خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية.
- 29 نوفمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا.