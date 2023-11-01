محافظ الجيزة: إزالات فورية والتصدي بحزم لملف التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة الإزالة الفورية لأشكال التعديات في المهد كافة والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية، وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضى الزراعية.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم ومؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.



تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال الأجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف علي جهود الرصد والمتابعة والتشديد علي تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات.



وقد أكد محافظ الجيزة خلاله اللقاء على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لملف التعديات على الأراضى الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وشهد اللقاء أستعراض موقف الازالات والتعديات التي تم تنفيذها علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء سواء داخل أو خارج الحيز العمراني وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣.



إزالة المتغيرات المكانية الموجودة في الوقت الحالي

وقد شدد محافظ الجيزة على إزالة المتغيرات المكانية الموجودة في الوقت الحالي والبالغ عددها ٢٩٧ حالة متغير مكاني مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مبان مخالفة وعشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك مشدداً علي تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد ومصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين سواء (المالك أوالمقاول).



كما أكد محافظ الجيزة على أهمية تفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.