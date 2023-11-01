ليفربول وجهًا لوجه أمام بورنموث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى محمد صلاح، ضيفا أمام نظيره بورنموث، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتأهل الريدز لدور الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه المثير على فريق ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يستضيف ملعب "فيتاليتي" مباراة الفريقين في إطار دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

محمد صلاح

ونجح الدولي المصري في خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، مما جعله أحد أفضل لاعبي الريدز خلال الاَونة الأخيرة، لكنه عاني مع نهاية الموسم الماضي.

كما تواجد الدولي المصري محمد صلاح، فى المركز الـ 11 في ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام 2023، ليسجل الترتيب الأسوء له بحفل البالون دور.

وتقرر اقامة مباراة بورنموث و ليفربول، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية.