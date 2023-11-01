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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيض المائدة: جاهزون لتوفير أي كميات من "البيض" لإخواننا بفلسطين مجانًا

أحمد نبيل نائب رئيس
أحمد نبيل نائب رئيس الشعبة

أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، عن التنسيق مع بنك الطعام المصري والجهات المماثلة له في توفير أي كميات لبيض المائدة من إنتاج محطات أعضاء الشعبة لأخواننا في فلسطين.
 

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ومن جانبه قال أحمد نبيل نائب رئيس الشعبة، ندرك أن الوقت الحالي هو وقت عصيب علي إخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين، وجاهزون في توفير كافة احتياجاتها من بيض المائدة بالتنسيق مع الجهات المماثلة لبنك الطعام المصري، ومن خلال الدولة والحكومة المصرية.

وأشار نبيل، نقف في صف أخواننا ضد الهجمات الإرهابية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونثق وندعم قيادتنا السياسية وجيش مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرار يُتخذ مستقبلًا، مضيفًا "وجدنا أن الوقت الحالي لابد من أن يتجاوز الدعم المعنوي إلي دعم فعلي من قبل الشعبة وأعضائها، حيث إن كل دعم وأن كبر فهو صغير أمام تضحياتهم.

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