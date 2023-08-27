فوائد خارقة تجبرك على تناول بيض الدجاج بشكل منتظم.. أطباء تغذية يكشفون مفاجأة

أوصى أطباء التغذية بأهمية تناول بيض الدجاج، بصورة منتظمة، نظرًا لفوائده العديدة التي يقدمها لجسم الإنسان، حيث يساعد على التخلص من الوزن الزائد، علاوة على احتوائه على الفيتامينات والعناصر المفيدة للجسم التي تُشعر بالشبع لفترة طويلة، وتساعد في تكوين العضلات.

فوائد بيض الدجاج

ووفقًا لما نشره موقع "ميديك فوروم" الطبي، هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نتناول بيض الدجاج بانتظام منها نمو العظام وتعزيز المناعة، وتقوية صحة الأسنان، بالإضافة إلى الوقاية من السمنة وتوفير الكالسيوم والفوسفور والفيتامينات، وتعزيز صحة العيون لاحتوائه على مضادات أكسدة مثل اللوتين وزياكسانتين، مما يمنع الإصابة بأمراض العين مثل اعتام العدسة والضمور البقعي والعمى.

فوائد بيض الدجاج

وأوضح الباحثون خلال دراسة علمية حديثة أن بيض الدجاج يمنع الشعور بالتعب الذي يظهر خلال فترة العمل، لاحتوائه على دهون وأحماض أمينية لا غنى عنها، وفيتامين В12، مما يساعد على إنتاج الطاقة الضرورية للنشاط البدني والفكري على حد سواء.

في الوقت نفسه، يُحسن البيض الوظائف المعرفية، لاحتوائه على مركب كولين الذي يساعد في تشكيل أغشية الخلايا التي تلعب دور المرشح لخلايا الدماغ ما يمنع ولوج السموم فيها، ويستخدم الجسم هذا المركب في تنظيم نشاط الجهاز العصبي وعمليات الذاكرة.

كما تتمثل فوائد بيض الدجاج أيضًا في تقليل الالتهابات في الجسم، نظرًا لاحتوائه على مركب كولين ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي تقف بوجه العمليات المسببة لالتهابات الخلايا والأنسجة، خصوصًا أن تناول البيض ينشط عملية إخراج النفايات التي تصل الدم مع الطعام والشراب والأدوية.