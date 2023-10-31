الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية

حبس متهم
حبس متهم

امرت  جهات التحقيق ،  بحبس بائع وسائق شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة قتل جزار بسبب خلافات سابقة بينهم فى المنوفية.

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حبس شقيقين بتهمة قتل جزاربسبب خلافات بينهم فى المنوفية

كانت البداية بتلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية،  اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال (جزار - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح طعنى وتوفـى عقب وصوله.

وبالانتقال وسؤال والده اتهم كلًا من "بائع، وشقيقه "سائق" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات الناحية"،  حيث قام الأول بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقيام الثانى بالتعدى عليه بعصا خشبية "شوما " إثر حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة  مساعد وزير الداخلية من ضبطهما  والأداتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 219متهما  بأعمال التسول وجرائم استغلال الأحداث في القاهرة

كما وجهت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة ، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالوزارة ، استهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام ومحيط المدارس والجامعات والمعاهد بدوائر أقسام ومراكز شرطة (التجمع الأول  - النزهة – مصر الجديدة – الدقى – شبرا الخيمة أول – إمبابة – الوراق – أوسيم) بمحافظات "القاهرة - الجيزة – القليوبية".

وقد أسفرت الجهود عن ضبط  قضيتين فى مجال استغلال الأحداث، و(219) متهما لقيامهم بأعمال تسول واستجداء المارة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، (73) قضية فى مجال ضبط جرائم الآداب العامة، (61) قضية مزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص، (33) قضية أحداث معرضين للخطر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث وأعمال التسول لما لها من آثار اجتماعية.

 

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