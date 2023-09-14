المتهم بالتعدي على كلب في المنوفية: بيهاجم الغنم بتاعتي

استمعت جهات التحقيق في المنوفية لأقوال المتهم بالتعدي على كلب وقتله في منطقة شبين الكوم، وقال إنه ارتكب الواقعة بسبب هجوم الكلب على الأغنام الخاصة به.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات ما ورد لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من عامل بمخبز، مقيم بدائرة المركز بتضرره من عامل نظافة، مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالتعدي على الكلب الخاص به وقتله من خلال ربطه من رقبته بحبل وسحبه على عامود إنارة حتى فارق الحياة وإلقائه بترعة، وقدم مقطع فيديو يوثق ذلك.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيقات: مشاجرة قنا بسبب لهو الأطفال راح ضحيتها عامل

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية، وتبين أن لهو الأطفال السبب وأسفرت عن وفاة ملابسات عامل وإصابة شقيقه.

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة قنا من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش" ، وشقيقه "مصاب بجرح قطعى – مقيمان بدائرة القسم).

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب اتهم (عامل ، ونجله مقيمان بذات الناحية) وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقيام الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من مكتب في الهرم



ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالي من مكتب رجل أعمال بمنطقة الهرم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض رجل أعمال لسرقة مسكنه بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن النقود المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق