ضبط متهم بقتل موظف بالمعاش في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ما تبلغ به مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (مُدرس بالمعاش، له معلومات جنائية) داخل منزله الكائن بدائرة المركز.



بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حيث قام بالدلوف إلى منزل المجنى عليه بقصد سرقة إيصال أمانة (خاص بالمتهم لصالح المجنى عليه)، وما أن استشعر به المجنى عليه قام المتهم بتسديد عدة طعنات له من سلاح أبيض (سكين) كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقام بسرقة (2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليه) ولاذ بالهرب دون الاستيلاء على إيصال الأمانة .

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه فى الهاتفين بالبيع لمحل كائن بمحافظة القاهرة، كما تم ضبط (الهاتفين) بحوزة عامل بالمحل المشار إليه وقرر بشراء الهاتفين من المتهم المذكور.



وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط سيارة نصف نقل قيادة (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبرفقته (عامل ، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس شهرين فـى إحدى القضايا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة إسنا ، محملة بكمية من المواد البترولية "سولار" بإجمالى 4 طن بدون مستندات .

بمناقشتهما قررا تحصلهما على المضبوطات من محطة وقود كائنة بدائرة المركز ، تم ضبط مالك المحطة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للتربح منها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



