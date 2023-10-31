اقرأ غدًا بالوفد.. إسرائيل تواصل المجازر في غزة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “إسرائيل تواصل المجازر في غزة".

اقرأ بالوفد في عدد غدًا الأربعاء

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

د. عبدالسند يمامة في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”:

ـ برنامجي الانتخابي متوازن يتضمن إقامة علاقات جيدة مع دول العالم

ـ إسرائيل لن تنعم بالاستقرار إلا بحل الدولتين وفقًا لحدود 1967

ــ دعوات التجيرة “خاسرة”.. والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه

ـ الغرب يستفز روسيا.. والعالم في جالة إلى قوة تنافس أمريكا

وإليكم عدد من الموضوعات الأخرى:

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: التنمية في سيناء خط الدفاع الأول

ــ إبادة حي كامل بمخيم جباليا.. عشرات المذابح بالمستشفيات

ــ العفو الدولية: تل أبيب تستخدم الفسفور الأبيض في المعارك

ــ المقاومة تحاصر الهجوم البري بنصب الكمائن

ــ غضب شعوب العالم يفضح تخاذل المجتمع الدولي