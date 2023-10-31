الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. إسرائيل تواصل المجازر في غزة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “إسرائيل تواصل المجازر في غزة".

اقرأ بالوفد في عدد غدًا الأربعاء

 

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

د. عبدالسند يمامة في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”:

ـ برنامجي الانتخابي متوازن يتضمن إقامة علاقات جيدة مع دول العالم

ـ إسرائيل لن تنعم بالاستقرار إلا بحل الدولتين وفقًا لحدود 1967

ــ دعوات التجيرة “خاسرة”.. والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه

ـ الغرب يستفز روسيا.. والعالم في جالة إلى قوة تنافس أمريكا

وإليكم عدد من الموضوعات الأخرى:

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: التنمية في سيناء خط الدفاع الأول 

ــ إبادة حي كامل بمخيم جباليا.. عشرات المذابح بالمستشفيات

ــ العفو الدولية: تل أبيب تستخدم الفسفور الأبيض في المعارك

ــ المقاومة تحاصر الهجوم البري بنصب الكمائن 

ــ غضب شعوب العالم يفضح تخاذل المجتمع الدولي

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