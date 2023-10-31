اقرأ غدًا بالوفد.. إسرائيل تواصل المجازر في غزة
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “إسرائيل تواصل المجازر في غزة".
اقرأ بالوفد في عدد غدًا الأربعاء
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
د. عبدالسند يمامة في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”:
ـ برنامجي الانتخابي متوازن يتضمن إقامة علاقات جيدة مع دول العالم
ـ إسرائيل لن تنعم بالاستقرار إلا بحل الدولتين وفقًا لحدود 1967
ــ دعوات التجيرة “خاسرة”.. والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه
ـ الغرب يستفز روسيا.. والعالم في جالة إلى قوة تنافس أمريكا
وإليكم عدد من الموضوعات الأخرى:
ــ د. وجدي زين الدين يكتب: التنمية في سيناء خط الدفاع الأول
ــ إبادة حي كامل بمخيم جباليا.. عشرات المذابح بالمستشفيات
ــ العفو الدولية: تل أبيب تستخدم الفسفور الأبيض في المعارك
ــ المقاومة تحاصر الهجوم البري بنصب الكمائن
ــ غضب شعوب العالم يفضح تخاذل المجتمع الدولي