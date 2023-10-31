عاجل
عاجل.. بوليفيا تقرر قطع علاقاتها مع إسرائيل
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعتى الفيوم والنيل الأهلية

بروتوكول تعاون 
بروتوكول تعاون 

وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع كل من جامعة الفيوم وجامعة النيل الأهلية وذلك بحضور اللواءأح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية والأستاذ الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم والاستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الاهلية .

وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

txt

حقيقة تنفيذ القوات الجوية الجزائرية مهمة ضد إسرائيل.. فيديو

خبرات الأكاديمية 

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى موضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى ، وكذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية ، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية .

txt

السيسي لرجال القوات المسلحة: "ما شاهدته اليوم يدعو للفخر" (فيديو)

مواد متعلقة

«الغضب العربي قادم» .. محمد رمضان يعلق على مجزرة "جباليا"

القوات المسلحة تنفذ أنشطة تدريبية بالجيش الثالث الميداني والمنطقة الشمالية العسكرية

الرئيس السيسي يشهد استعراض أسلحة القوات البحرية المشاركة في حرب أكتوبر 1973
الجريدة الورقية