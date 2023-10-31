حقيقة تنفيذ القوات الجوية الجزائرية مهمة ضد إسرائيل.. فيديو

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية فيديوهات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم بتنفيذ القوات الجوية الجزائرية عملية إنزال مساعدات إلى أهالي غزة المحاصرين، تحت وطأة قصف متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، انتقامًا لتنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية غير مسبوقة في 7 أكتوبر الجاري.

وحصدت الفيديوهات مشاهدات بالآلاف وتخطت في مجموعها الملايين، وما زالت تنتشر حتى الآن تحت عناوين بصياغة وصور مصطنعة متعددة.

طيار جزائري شجاع

وتدور عناوين الفيديوهات على “الطيار الجزائري” الشجاع الذي اخترق أجواء العدو الإسرائيلي وراوغ الاحتلال وأسقط المساعدات إلى أهل غزة، وفر هاربًا من فوق حاملة الطائرات الأمريكية المتمركزة في شرق البحر المتوسط.

وتعمد ناشرو الفيديوهات إضافة صور رئيسة لها تظهر طائرة جزائرية وطيار صنعت بواسطة برنامج تعديل الصور “فوتوشوب”، وضم آخر صورة مصطنعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يكرم طيار جزائري وآخر يكرمه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وثالث ردات فعل الرؤساء العرب ومسئولي الاحتلال على الاختراق الجزائري المزعوم.

يستغل صانعو الفيديوهات برنامج الفوتوشوب للترويج

قصة محبوكة

ويستغل صانعو الفيديوهات برامج القنوات الفضائية العربية في تعظيم مشاهداتهم بوضع صورة لمقدم برامج المحتوى الرائج الشهير أحمد الفاخوري وهو يعلق على الحادث وآخر فيديوهات لبرنامج “بي بي سي تريندينج”.

وبفحص “الوفد” للواقعة تبين أن كل تلك الفيديوهات لا أساس لها من الصحة، ولم ترد أي أنباء محلية أو إقليمية أو أجنبية عن الحادث، وأن الكلام الوارد في الفيديوهات مسترسل ويكرر بنفس الرواية مع الاختلاف من صاحب قناة إلى أخرى.

قصة مكررة محبوكة

مساعدات جزائرية

ويلاحظ أن تلك الفيديوهات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسلم الهلال الأحمر المصرى في 24 من الشهر الجاري بشمال سيناء شحنة مساعدات مقدمة من الجزائر لفلسطين نقلتها طائرتين قادمتين من الجزائر لمطار العريش على متنهما 44 طنا من الخيام وأسرة الطوارئ، وفرغ الشباب المتطوعون الشحنتين وجهزتها وحملتها على الشاحنات لتأخذ مسارها نحو معبر رفح.

وكان التلفزيون الجزائري الرسمي نشر في 21 من الشهر الجاري فيديو يظهر عمليات شحن المساعدات التي قررت البلاد إرسالها إلى غزة بالمطار العسكري في بوفاريك العسكري بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية، وأفاد بأن المساعدات جاءت بأمر مباشر من الرئيس عبدالمجيد تبون وسترسل لمطار العريش لنقلها إلى معبر رفح.

شاهد الفيديو..

وتعرف الجزائر وشعبها بعدائها الشديد لدولة الاحتلال لاعتبارات عديدة أهمها كونها قضية إنسانية عالمية والاشتراك في القومية العربية والدين الإسلامي ومرورهم بنفس ظروف الفلسطينيين عندما كانت الجزائر محتلة من قبل فرنسا حيث ارتكبت ضدهم العديد من المجازر نظرًا لمقاومتهم التي أدت للاستقلال وتحرير البلاد في 5 يوليو من عام 1962.