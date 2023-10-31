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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

وكيل الأزهر يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز سبل التعاون بين البلدين

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال العلمي.

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قال الدكتور الضويني إن الازهر يفتح أبوابه للجميع من كل دول العالم، ليقدم لهم منهجا وسطيا مستنيرا لا تشدد فيه ولا تفريط، مبينا أنه يدرس بالأزهر 30 طالبا أذربيجاني، منهم 8 على منح دراسية.

دورات تدريبية للأئمة والوعاظ من كل أنحاء العالم 

 

وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر لا يكتفي بتقديم خدماته للطلاب للدارسين فحسب؛ بل يقدم دورات تدريبية للأئمة والوعاظ من كل أنحاء العالم من خلال أكاديميته العالمية لتدريب الأئمة، على أحدث أساليب الدعوة والإفتاء، وتقبل الآخر وترسيخ سبل التعايش السلمي المشترك.

وأعرب الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، عن شكره وتقديره للأزهر الشريف على جهوده العلمية ولترسيخ قيم السلام في كل أنحاء العالم، مضيفا أن بلاده تهتم بتطوير علاقتها مع الأزهر  الشريف، لما له من مكانة عالمية ومنهج أصيل.

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