مسلسلات رمضان 2024.. بيومي فؤاد ضيف شرف "الكبير 8"

يشارك الفنان بيومي فؤاد في مسلسل الكبير الجزء الثامن، بطولة النجم أحمد مكي، والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ومقرر أن يشارك بيومي فؤاد كضيف شرف، وذلك حسبما أعلن خلال تصريحات متلفزة، قائلًا:" هكون ضيف شرف مسلسل الكبير أوي 8، هيتذاع في شهر رمضان الكريم، إن شاء الله يعجبكم ".

وفي سياق متصل، تعاقد “فؤاد” على بطولة فيلم “ابن الناظر” والذي مقرر بدء تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما يتم التعاقد مع باقي أبطاله .

ويعد الفيلم هو امتداد لـ"الناظر"بطولة الراحل علاء ولي الدين، حسن حسني، هشام سليم، أحمد حلمي، محمد سعد، كريم محمود عبدالعزيز، سامي سرحان، بسمة، يوسف عيد، وحجاج عبدالعظيم، ومن تأليف شريف عرفة، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، إخراج شريف عرفة، وإنتاج مجدي الهواري.

آخر أعمال بيومي فؤاد

يذكر أن، آخر الأعمال السينمائية للفنان بيومي فؤاد، فيلم مستر إكس، والذي عرض مؤخرًا بجميع دور العرض السينمائية، وحقق إيرادات عالية شباك التذاكر.

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.