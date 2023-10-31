لافينيا يتقدم على دكرنس في الشوط الأول بدوري المحترفين

حقق لافينيا تقدمًا على نظيره دكرنس بهدفين دون رد في المباراة الجارية الأن على ملعب الإسيوطي ضمن منافسات الجولة الـ6 في في دوري المحترفين .

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بدأ لافينيا في أحداث الشوط الأول بداية قوية وهز شباك دكرنس بالشوط الأول .

وسجل اللاعب أوين لاعب لافينيا الهدف الأول الافتتاحي في اللقاء في الدقيقة 2 من المباراة في شباك دكرنش .

فيما عزز أبو سنة سجل التهديفي للمباراة أحرز الهدف الثاني في اللقاء .

تشكيل لافينيا الرسمي لمباراة دكرنس في دوري المحترفين

في حراسة المرمي : برعي كاميني.

في خط الدفاع : محمد جبس خالد شيفو حمدي مارسيلو _ أحمد سعد .

في خط الوسط : قاسم ربيع هشام نيمار أحمد سكولز .

في خط الهجوم :أون_ أحمد سالم _ حازم أبو سنه

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم لافينيا على دكرنس بهدفين دون رد .