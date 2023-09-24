لافينيا يتعادل مع السكة الحديد في افتتاحية دوري المحترفين

حسم التعادل السلبي بين لافيينا و السكة الحديد بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات افتتاحية دوري المحترفين في نسختة الأولي .

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شهد الشوط الأول من عمر المباراة سيطرة كبيرة لصالح لنادي سكة الحديد وتالق كبير للحارس لافيينا برعي كاميني أنقذ مرمى فريقه من عدة فرص خطيرة، كانت أبرزها في بداية الشوط براسية أبعدها لركنية، والثانية كانت تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها عن مرماه.

وتعرض السعيد كمال مدافع السكة الحديد للإصابة وتم استبداله ونزول مصطفى عبدالوهاب بدلا منه في أحداث الشوط الأول.

منح حكم المباراة البطاقة الحمراء لـ سيرياك لاعب السكة الحديد ليكمل السكة بـ 10 لاعبين.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب السكة الحديد.

تشكيل السكة الحديد

حراسة المرمى: يوسف عادل.

خط الدفاع: بهاء مجدي - السعيد كمال - باسم عادل - عبدالله جمعة.

خط الوسط: أحمد ربيع عبداللطيف - سيرياك أوديود - محمد جمال عبدالحميد.

خط الهجوم: جون أفيري - محمود عبدالعاطي - محمد نادي حسن.

بينما لعب لافيينا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: برعى أبو القاسم "كاميني".

خط الدفاع: حمدي المتولي "مارسيلو" - محمد أحمد السعيد "جبس" - خالد عبدالشافي "شيفو" - أحمد سعد.

خط الوسط: قاسم ربيع - أحمد سيد "سكولز" - هشام رمضان "نيمار".

خط الهجوم: يوسف فهيد - حازم عبدالستار "أبوسنة" – أوين.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي لصالح لافينيا و السكة الحديد بدون أهداف .