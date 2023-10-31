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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي

صن داونز
صن داونز

وصلت بعثة فريق  صن داونز الجنوب أفريقي إلى مطار القاهرة اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة الأهلي في دور نصف نهائي الدوري الأفريقي.
 

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مدرب صن داونز يرد على انتقادات احتفاله بهدف الفوز أمام الأهلي

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رضا شحاتة: تغييرات كولر متأخرة أمام صن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم غدًا الأربعاء في إياب دور نصف نهائي البطولة الأفريقية، وكان لقاء الذهاب أنتهى لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

كتب حساب صن داونز الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورا من وصول بعثة الفريق الجنوب أفريقي مطار القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل الصعود إلى نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى من "كاف".

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز، المتأهل من لقاء الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكان الوداد أنتصر على الترجي بهدف نظيف في المباراة الذهاب التي جمعت بينهما في المغرب ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب غدا الأربعاء في تونس.
 

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