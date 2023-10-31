مدرب صن داونز يرد على انتقادات احتفاله بهدف الفوز أمام الأهلي

رد رولاني موكوينا، مدرب صن داونز الجنوب إفريقي، عن الانتقادات الموجهة له بسبب احتفاله بهدف الفوز على الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

قال موكوينا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة عقب وصوله للقاهرة: "ماذا علي أن أفعل؟ احتفلت لأنني فزت على الأهلي الفريق الكبير، هذا الأمر طبيعي".

عن مباراة العودة أمام الأهلي علق مدرب صن داونز "مواجهة الأهلي لن تكون سهلة، نحن نعرف قوتهم، وسنرى كيف يمكننا مواجهتهم حسب طريقة لعب مارسيل كولر".

أضاف: "قدمنا مباراة قوية اليوم أمام الأهلي، وقدمنا نصف المهمة بنجاح، وكان من المهم أن نخرج بالفوز في لقاء الذهاب من أجل الحفاظ على حظوظنا في لقاء الإياب".

أتم تصريحاته: "رسالتي للاعبين هي أنه لا تزال هناك مباراة أخرى في مصر، لذلك سندخل المباراة والنتيجة 0/0 وننسى أننا لدينا أفضلية، وسنحافظ على طريقتنا أمام الأهلي".

يحتاج صن داونز للفوز بأي نتيجة أو التعادل للتأهل إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي لملاقاتة الفائز من الترجي والوداد.

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز عصر غدٍ الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.