رضا شحاتة : تغييرات كولر متأخرة أمام صن داونز

أكد رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق ، أن الأهلي واجه صن داونز بحذر بحثا عن الخروج من المباراة بأقل الخسائر وهو ما ظهر واضحا على أداء اللاعبين من بداية المباراة.

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وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" على قناة الحياة " ألوم مارسيل كولر على تأخره فى إجراء تغييراته في المباراة "

وواصل :" أفضل أن يبدأ كولر فى مباراة الإياب بياسر إبراهيم في قلب الدفاع بجانب محمد عبدالمنعم بدلا من رامي ربيعة مع الدفع بكهربا وحسين الشحات فى التشكيلة الأساسية من المباراة ".