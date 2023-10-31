عضو بـ"الشيوخ": أدركنا اليوم ما فعله الرئيس لتنمية وتطوير أرض الفيروز 

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن رسالة مصر اليوم من سيناء الحبيبة خلال زيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، واضحة تماما، مضيفة أن مصر لن تتخلى عن شبر من أرضها مهما كلفها الأمر.

وأضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم الثلاثاء أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لسيناء ولقاؤه مع مشايخ سيناء وعدد من النواب والأحزاب والإعلاميين والفنانين تعد رسالة طمانينة للشعب المصري ، تتمثل في أن الدولة ستمضي في قطار تنمية سيناء دون توقف بل ما حدث مؤخرا سيزيد من صلابة القيادة السياسية في المضى بشكل اسرع لتنفيذ المرحلة الثانية من التطوير.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي بحكمته المعهودة لم يقضِ على الإرهاب في سيناء فقط بل كان ينفذ مشروعات وتنمية حقيقية لمسناها اليوم من أعمال تطوير ومشروعات ضخمة، موضحة ان الرئيس السيسي يسير في الطريق الصحيح، قائلة: اليوم أدركنا أهمية تنمية سيناء التي بدأها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم.

وأشادت خطاب بتصريحات رئيس الوزراء أثناء لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بالكتيبة ١٠١، والتي اعلن عنها ان مستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة، مشددة أن سيناء ستظل أرضنا الغالية التي ضحى لأجلها رجالنا الأبطال والبواسل.