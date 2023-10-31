الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش (شاهد)

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

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شبه جزيرة سيناء

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر منعقد بمدينة العريش حاليًا،اليوم الثلاثاء، إنّ شمال سيناء هي المنطقة الأغلى في قلب ونفس كل مواطن مصري، لافتا إلى أنّ كل أسرة في مصر بها مقاتل خدم في شبه جزيرة سيناء وبذل جهدا كبيرا، وأشرف أنّ والدي من رجال القوات المسلحة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة كذلك.

وتابع: “أحلف لكم إن أبويا بيحكيلي حكاياته هناك من 1956، وشاف زمايله وهما بيضحوا بحياتهم عشان الأرض دي.. وعشان كده كل ذرة في مصر مستعدين نبذل فيها ملايين الأرواح ومحدش يلمسها”.

مصر لن تسمح بتصفية أي قضية إقليمية على حسابها 

وتابع: “مصر مش هتسمح أبدًا بفرض شيء عليها أو تصفية أي قضية إقليمية على حسابها زي ما قال الرئيس السيسي”.

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