مجلس جامعة القاهرة يقف دقيقة حداد على شهداء غزة

دعا الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعضاء مجلس الجامعة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة والدعاء لهم بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن شعوره بالحزن والأسى لما يحدث في قطاع غزة، مناشدا المجتمع الدولي باسم جامعة القاهرة للقيام بواجباته في إيقاف هذه الحرب ودعم القضية الفلسطينية وحل اقامة الدولتين وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم وفتح مسارات الإغاثة الانسانية الى اقصى مدى ممكن.

مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه الشهري

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.



وأكد مجلس جامعة القاهرة، تضامن الجامعة ودعمها الكامل للقيادة السياسية والمواقف الوطنية الشجاعة والمشرفة التي اتخذتها تجاه هذه القضية وجميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري.

وأشاد مجلس الجامعة ببداية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في جامعة القاهرة والفرع الدولي للجامعة والتي كانت مشرفة ومتميزة وناجحة سواء من حيث استقبال الطلاب أو الأنشطة أو استعداد المدن الجامعية بما يضمن استمرار العملية التعليمية بالجامعة وانتظامها بالشكل الأمثل.

كما أشاد مجلس جامعة القاهرة، باستمرار تصدر الجامعة للجامعات والمراكز البحثية المصرية في قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2023، والتي تضمنت 79 عالمًا من علماء الجامعة، حيث زاد عدد علماء الجامعة هذا العام بنسبة 8% عن العام الماضي.

واستعرض مجلس الجامعة، أهمية شهر أكتوبر سواء على المستوى الوطني والذكري ال ٥٠ واليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعلى مستوى الجامعة من حيث بدء الدراسة بالمرحلة الأولى بجامعة القاهرة الدولية وهو ما يمثل حدثا مهما وأساسياً في تاريخ الجامعة ويناظر البدايات الهامة لجامعة القاهرة الأم، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتهنئته بهذه المناسبة.

وأكد د الخشت رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة الدولية هي جزء من الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة الأم، وليس لها شخصية قانونية منفصلة عن شخصية الجامعة الأم، مستعرضًا منشآت جامعة القاهرة الدولية والتي تتضمن 6 مبان، حيث بدأت المرحلة الأولى وأوشكت باقي المباني على الانتهاء، كما تضم الجامعة الدولية المجمع الطبي العالمي للأطفال والذي يمثل نواة قصر العيني الجديد.

ووجه مجلس جامعة القاهرة، الشكر للرئيس السيسي على تخصيص 290 فدان للجامعة على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء الجامعة الأهلية، وعدد من كليات وظائف المستقبل، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم عامة وجامعة القاهرة خاصة.

ووافق مجلس الجامعة، على استحداث عددمن البرامج الدراسية، أهمها 3 برامج بكلية الآداب بنظام التعلم المُدمج وهما برنامج الماجستير المهني في إدارة الوثائق والمعلومات في البيئة الرقمية، وبرنامج الدبلوم العالي في الأرشيف والوثائق الأرشيفية في البيئة الرقمية، وبرنامج الدبلوم في إدارة الوثائق والحفظ الرقمي، بالإضافة إلى برنامج بكلية الصيدلة وهو دبلوم مهني بيني بنظام الساعات المعتمدة المعتمدة بالمشاركة بين الكلية والمعهد القومي لعلوم الليزر.



كما وافق مجلس الجامعة، على إجراء تعديلات في لوائح برامج الدراسات العليا بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وصدق مجلس الجامعة، على استمرار نظام الامتحانات الموضوعية والتي تتضمن الاختيار من متعدد، وسؤال حل المشكلات والذي يعد سؤالا مقاليا، بإلإضافة الى الاسئلة التعليلية، وأسئلة المقارنة والتوافق والمزاوجة وتصويب الخطأ .

واستجاب مجلس جامعة القاهرة، للالتماسات المقدمة من بعض الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية العلوم بمنحهم فرصة استثنائية بسبب ظروف الحرب، وإعادة قيدهم بعد أن تم فصلهم بنهاية العام الجامعي الماضي، بالإضافة إلى التماسات إنسانية أخرى من بعض الطلاب بعدد من كليات الجامعة.

وأقر مجلس الجامعة، تحديث القواعد التنفيذية لمتطلبات النشر العلمي لطلاب مرحلة الدراسات العليا بالجامعة.

كما أقر مجلس الجامعة عقد مؤتمر مشترك للدراسات العليا بين الطلاب الباحثين بين الجامعة وجامعة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعقد بجامعة القاهرة، حول الدراسات البينية في العلوم الإنسانية والاجتماعية "مجال الدراسات العربية والإسلامية"، بهدف تعزيز العلاقات الأكاديمية، والمساهمة في نمو الدراسات البينية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والرؤى ووجهات النظر المشتركة.

وأكد مجلس الجامعة، الانتهاء من تجهيز بيت نوال وسكن المساحة بالدقي بكافة الإمكانيات من الأثاث والأجهزة لتوفير ظروف إقامة وإعاشة مريحة للطلاب المغتربين، وتحصيل الرسوم إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وأعلن مجلس جامعة القاهرة، عن تخصيص جانب من مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتقديم خدمات مجانية للمرضى غير القادرين ووضع ضوابط منظمة لها في إطار التوجه الإنساني لجامعة القاهرة، ووجه الدكتور الخشت باستمرار تقديم الدعم للفرنساوي من الجامعة والمستشفيات الجامعية لتقديم افضل خدمة طبية.