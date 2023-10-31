عبد الملك يعلن تشكيل لافيينا الرسمي لمباراة دكرنس في دوري المحترفين

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافينيا أف سي، عن التشكيل الرسمي لمباراة دكرنس في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأسيوطي ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

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تشكيل لافينيا الرسمي لمباراة دكرنس في دوري المحترفين

في حراسة المرمي : برعي كاميني.

في خط الدفاع : محمد جبس خالد شيفو حمدي مارسيلو _ أحمد سعد .

حمدي مارسيلو _ أحمد سعد . في خط الوسط : قاسم ربيع هشام نيمار أحمد سكولز .

أحمد سكولز . في خط الهجوم :أون_ أحمد سالم _ حازم أبو سنه

موعد مباراة لافينيا ودكرنس في دوري المحترفين

تبدأ مباراة لافينيا ودكرنس في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات.