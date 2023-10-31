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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبد الملك يعلن تشكيل لافيينا الرسمي لمباراة دكرنس في دوري المحترفين

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافينيا أف سي، عن التشكيل الرسمي لمباراة دكرنس في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأسيوطي ضمن  منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

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تشكيل  لافينيا  الرسمي لمباراة دكرنس في دوري المحترفين 

  • في حراسة المرمي : برعي كاميني.
  • في خط الدفاع : محمد جبس  خالد شيفو  حمدي مارسيلو _  أحمد سعد .
  • في خط الوسط : قاسم ربيع  هشام نيمار  أحمد سكولز .
  • في خط الهجوم :أون_   أحمد سالم  _ حازم أبو سنه

موعد مباراة لافينيا  ودكرنس في دوري المحترفين 

تبدأ مباراة لافينيا  ودكرنس في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات.

 

 

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