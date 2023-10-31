شبانة: الزمالك يحصل على موافقة هدف الأهلي لضمه

تسعي إدارة الزمالك برئاسة مجلس حسين لبيب الحصول على خدمات اللاعب أسامة جلال لحاجة الفريق له في الفترة القادمة بجانب فك القيد .

كشف الإعلامي محمد شبانة عن حصول نادي الزمالك على موافقة مبدأية من أسامة جلال مدافع بيراميدز لضمه خلال الفترة المقبلة.

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وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على فريق الكرة قد تواصل مع اللاعب وإستطلع رأيه في الإنضمام للفريق قبل فتح باب التفاوض مع بيراميدز خاصة وأن اللاعب كان ضمن أهداف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأتم شبانة بأن الزمالك إقترب من حل أزمة القيد قريبا وهو ما سيفتح الباب لضم صفقات جديدة خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.