محافظ الشرقية يُقرر إيقاف العاملين المقصرين بمركز ومدينة أبو كبير

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 9307 لسنة 2023، بوقف كلا من عن العمل:

1 - "م . م . س" – مشرف فني بقسم التخطيط برئاسة مركز ومدينة أبو كبير – الدرجة الثالثة فنون وعمارة.

2 - "ا . م . ا" – من العاملين بقسم الإشغالات برئاسة مركز ومدينة أبو كبير – الدرجة الرابعة مكتبية.

3 - "خ .ا .ح" - من العاملين بقسم الإشغالات برئاسة مركز ومدينة أبو كبير – الدرجة السادسة خدمات معاونة، عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسيه والإشغالات وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

جاء هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 81 / 2016 بشأن أعمال الخدمة المدينة ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرة رئاسة مركز ومدينة أبو كبير ، وعلى مأمورية التحقيق رقم 526 / 2023 – تحقيقات المحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيدًا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، ومسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

بدأ الاجتماع بمناقشة عددٍ من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الإستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لآبار المياه الارتوازية المعطلة بالمنطقة والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها دولة الصين واقاليمها المختلفة في مجال البيئة خاصة ان الصين لها السبق والريادة في المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات والمشروعات.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات منطقة نينغشيا ذاتية الحكم والتي استطاعت تحقيق طفرة هائلة علي مسار النمو الاقتصادي من خلال إنشاء مركز التبادل الاقتصادي والثقافي الموجه للدول الإسلامية، مشيراً إلى ان زيارته للمنطقة أسفرت عن الإتفاق مع الجانب الصيني لتوفير مقر دائم للمحافظة لعرض منتجاتها المختلفة واجراء تبادل شبابي وطلابي خلال معسكرات صيفية، وكذلك دراسة التجربة الناجحة لمقاطعة نينغشيا فى مكافحة الفقر وتوفير وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاإستفادة منها بالمحافظة لتحقيق الصالح العام لأبنائها.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الإتفاق على التعاون المشترك والتوأمة مع نينغشيا لتحقيق الاستفادة المتبادلة فى جميع المجالات ومنها (الطاقة الجديدة - الطرق الحديثة فى الري - الميكنة الزراعية - حماية البيئة الايكولوجية - تصدير بعض المنتجات الزراعية والأشغال اليدوية - التبادل التجاري) معرباً عن تطلعه لمزيد من الشراكة بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.