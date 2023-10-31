الاتحاد المصري للتأمينات يستعرض خطته في مجال انتاج الطاقة

في السنوات الأخيرة، التزم عدد كبير من الدول بتخفيض انبعاثاتها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. فبحلول أبريل2022، أعلنت 131 دولة والذين يصدر عنهم 88% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية عن أهدافهم المتمثلة فيتحقيق صافي الصفر.

حيث أدت الانبعاثات الناتجة من النشاط البشري إلى زيادةدرجة الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنةبمستويات ما قبل الصناعة.

وقد أصبح هناك وعي وفهم واسع النطاق لدى الجميع بأن الوصول لصافي الصفر بحلول عام 2050 أمر ضروريللحفاظ على درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية. ويمكنالاطلاع على المزيد من المعلومات عن صافي الصفر بالاطلاععلى نشرة رقم 214 .

اكد الاتحاد المصري للتأمين ان كفاءة الطاقة والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تحقق 70% من التخفيف المطلوب. موضحا انه ستكون هناك حاجة ماسة للهيدروجين لإزالة الكربون من المنتجات النهائية، نظراًلان الخيارات الأخرى أكثر انتاجاً للانبعاثات وأكثر تكلفة، مثل الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة وتخزين الطاقة الموسمية.

وبالنظر إلى هذة التطبيقات يمكن للهيدروجين أن يساهم بنسبة 10% من التخفيف اللازم لتحقيق السيناريو المطلوب للوكالة الدولية IEAللطاقة المتجددة عند 1.5 درجة مئوية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه اقتصاد الهيدروجين للإنطلاق، تلعب صناعة التأمين دوراً حاسماً في دعم نموها الشامل، حيث من المتوقع أن يصبح الهيدروجين الأخضر عنصراً أساسياً لمستقبل خالي من الكربون، مع الإنتاج المتوقع وإعادة استخدام البنيةالتحتية الحالية للوقود الأحفوري لنقل الهيدروجين وتخزينه وتوزيعه.

يعد الهيدروجين ناقل طاقة متعدد الاستخدامات وليس مصدرا للطاقة. والذي يمكن إنتاجه من مواد أولية متعددةويمكن استخدامه في أي تطبيق تقريباً.

حيث يتم استخدام الهيدروجين كمادة خام في الصناعةالكيميائية وفي مصافي التكرير، كجزء من مزيج الغازات فيإنتاج الصلب وفي توليد الحرارة والطاقة.

واكدت النشرة ا لأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، انه في الفترة الأخيرة ارتفع الطلب العالمي على الهيدروجين النقي نظراً لأنه يمثل اليوم أرخص مسار، حيث تتراوح تكاليف انتاج الهيدروجين من 1 إلى 3 دولار امريكي للكيلوجرامالواحد، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلبالعالمي على الهيدروجين إلى حوالي 250 مليون طن سنوياًبحلول عام 2050، بدلاً من 90 مليون طن في الوقت الحالي (والذي يمثل حوالي ٪ 25 - 20 من إجمالي قطاع الطاقةالمتجددة).

ومن المتوقع أن توفر صناعة الهيدروجين إيرادات سنوية بقيمة600 إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2050 .

وانطلاقاً من سعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعموتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوقعلى المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيمايتعلق بالمنتجات التأمينية هذا بالإضافة الي الدور الذي يقومبه الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين

بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي فيعملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصاللعملاء.

وقد سبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوعأخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي:

- إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.- إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعى.- توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الإستدامة التابع للهيئةالعامة للرقابة المالية.- عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشةموضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيقالتأمين المستدام.- كما شارك بعدد من ورش العمل في COP27 .