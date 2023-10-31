خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين.. يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل، خاصة عقب أتاحة وزارة الداخلية تقديم خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية أو إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة الرقم القومي.

قطاع الأحوال المدنية

ويمكن الحصول على تلك الخدمة، من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقرات الأحوال المدنية أو السجل المدني.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين

في البداية الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات وزارة الداخلية من هنا

يجب تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة وسيتم تفعيل الحساب خلال ساعة، في حالة تسجيل حساب جديد.

تسجيل الدخول واختيار خدمة بطاقة رقم قومي.

إدخال البيانات المطلوبة بالتفصيل.

كتابة العنوان الذي تريد استلام البطاقة فيه

دفع تكلفة استخراج البطاقة من خلال أحد خدمات الدفع الفوري

شروط استخراج بطاقة الشخصية

أن يكون المتقدم مصرى / مصريه الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما.

أن يكون مسجل له بيان ميلاد على الحاسب.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي 2023

- 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما.

- 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما.

- 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة.