الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

طريقة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف.. يبحث الكثير من المواطنين عن استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، حيث يتم استخراج بطاقة التموين بدل تالف يكون في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

txt

خطوات تنشيط بطاقة التموين الجديدة إلكترونيًا

txt

إجراءات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

 وزارة التموين والتجارة الداخلية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب بطاقة التموين العديد من المنصات التي يمكن من خلالها استخراج بدل فاقد، أو تالف إلكترونيًا، أبرزها بوابة مصر الرقمية.

طريقة  استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنا 

النقر على أيقونة التموين.

- النقر على إصدار بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين.

- النقر على أبدأ الخدمة وتأكيد البيانات.

- اختيار عنوان شحن بطاقة التموين

- اختيار المحافظة ومكتب التموين، ثم النقر على التالي.

- ستظهر لك رسالة استلمنا طلبك بنجاح.

- يجب تتبع طلبك من خلال  بوابة مصر الرقمية عن طريق طلباتي.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

تجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض الشروط التي يجب على الزوج القيام بها بغية إضافة الزوجة على بطاقة التموين، والتي تشمل أن يكون الزوج حامل بطاقة تموين باسمه فيما يعرف بـ إضافة الزوجة المستحقة، الزوجة تكون فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني.

مواد متعلقة

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023.. الشروط المطلوبة والسن المحدد

التفاصيل الكاملة لنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

أماكن تقعيل بطاقة التموين الذكية في القاهرة والجيزة

أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين.. احذر الوقوع بها
الجريدة الورقية