طريقة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف.. يبحث الكثير من المواطنين عن استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، حيث يتم استخراج بطاقة التموين بدل تالف يكون في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب بطاقة التموين العديد من المنصات التي يمكن من خلالها استخراج بدل فاقد، أو تالف إلكترونيًا، أبرزها بوابة مصر الرقمية.

طريقة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنا

النقر على أيقونة التموين.

- النقر على إصدار بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين.

- النقر على أبدأ الخدمة وتأكيد البيانات.

- اختيار عنوان شحن بطاقة التموين

- اختيار المحافظة ومكتب التموين، ثم النقر على التالي.

- ستظهر لك رسالة استلمنا طلبك بنجاح.

- يجب تتبع طلبك من خلال بوابة مصر الرقمية عن طريق طلباتي.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

تجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض الشروط التي يجب على الزوج القيام بها بغية إضافة الزوجة على بطاقة التموين، والتي تشمل أن يكون الزوج حامل بطاقة تموين باسمه فيما يعرف بـ إضافة الزوجة المستحقة، الزوجة تكون فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني.