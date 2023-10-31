فايق يقرر تأجيل حفل توقيع مذكراته تضامنا مع فلسطين

قرر السيد محمد فايق وزير الإعلام الأسبق تأجيل حفل توقيع مذكراته (مسيرة تحرر) والتي كان من المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ بمكتبة القاهرة بالزمالك، وذلك بسبب ما تتعرض له فلسطين من حرب ابادة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة.

وكان محمد فايق قد أصدر بيانا أكد فيه أن ما يحدث من عدوان علي غزة هو انقلاب الدول الغربية على مفاهيم حقوق الإنسان.

واضاف أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواقع على دولة وشعب فلسطين يشكل الأربع جرائم الكبرى في القانون الجنائي الدولي وهي جريمة العدوان على دولة فلسطين، وجريمة الجنوسايد لإبادة جزء من شعب فلسطين وتهدف بها إنهاء وجود هذا الشعب، بالإضافة إلي جرائم الحرب بانتهاك اتفاقيات جنيف بالاعتداء على المدنيين وعدم الالتزام بقواعد النزاعات المسلحة، ومحاولة دولة الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتغيير ديموغرافية الدولة، وكذلك جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح فايق، في بيانه إنه فوجئ بوقوف بعض الدول الغربية مع هذا العدوان وقلب الحقائق بتوصيف هذه الجرائم بأنها حق إسرائيلي في الدفاع عن النفس كما عملت على إعاقة مجلس الأمن عن اتخاذ قرار وقف إطلاق النار كما يحدث في أي من هذه الجرائم، مشددا إن هذا موقف حزين في تاريخ حقوق الإنسان لأنه يؤكد بشكل قاطع وجود المعايير المزدوجة وعدم الكيل بمكيال واحد وذلك لأسباب عنصرية واضحة .

وحيا فايق شعب فلسطين الذي اختار أن يبقى على أرضه رغم ارتكاب هذه الفظائع كنوع من مقاومة الاحتلال وتحرير أرض فلسطين، وطالب كل القوى العالمية التي ترفض العنصرية ان تقف مع حق الشعوب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ 1948.