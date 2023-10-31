هبة النمر: الأزمة الراهنة في قطاع غزة كاشفة إلى حد بعيد لشخصية الدولة المصرية

قالت هبة النمر، المستشارة الإعلامية للمؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية، إن "الأزمة الراهنة في قطاع غزة كاشفة إلى حد بعيد لشخصية الدولة المصرية وقوتها في التعامل بشكل واضح مع حرب غزة التي تعد محط اهتمام العالم، بسبب تأثيرها الشديد على المشهد الدولي، في ظل تذبذب وانسداد سياسي حاد أدى إلى تفاقم الأزمة".

وأضافت "النمر"، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، الأحد، أنَّ الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا أن عدم إيجاد حل شامل للأزمة الفلسطينية سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه واتساع دائرة الصراع، وربما انفجار داخل الأرض الفلسطينية نتيجة انسداد الأفق السياسي وعدم الإيمان بمبدأ حل الدولتين.

وشدد على أن دور مصر في القضية الفلسطينية راسخ، حتى قبل هذه الأزمة، وسعي القيادة السياسية المصرية للعمل على عودة القضايا إلى سدة المشهد الدولي مرة أخرى.

ونوهت بأن ما يشهده قطاع غزة لا يقتصر على مساحة القطاع، ولكن هناك إرادة لإعادة ترتيبات المنطقة وتصفية مناطق نفوذ، لافتة إلى أن إسرائيل كشفت عن نواياها الحقيقية دون أن تعلن عن الأهداف غير المعلنة.

وأشادت هبة النمر، بالموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه كان موقفا حازما أحبط خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وأجبر الإسرائيليين على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا يأتى فى إطار إدراك مصر وقيادتها لخطورة هذه المرحلة.

وطالبت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني في ضوء الصمت الدولي في الفترة الحالية على ما يحدث في قطاع غزة، مشددة على أن ما يحدث في فلسطين أمر ليس له أي علاقة بالإنسانية

وتابعت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدعم إسرائيل بتعصب أعمى وواضح أمام الجميع، مطالبة العالم الغربي بتغيير نظرته أمام ما يحدث في فلسطين.

واختتمت بالتأكيد على أن مصر لا تعول على مجلس الأمن بشكل كبير خاصة أن أمريكا تستخدم حق الفيتو لصالح إسرائيل دائما إلا أنه يجب على الأمم المتحدة أن يكون لها دورًا مميزًا في هذه القضية، موضحة أن مساندة الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية ضد الجانب الإسرائيلي أمر هام جدا في الفترة المقبلة.