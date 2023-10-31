الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية “مطروح - العلمين - الإسكندرية”، وأيضًا محافظات شمال الوجه البحري مثل، البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

جنوب سيناء

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى” اليوم، أن تلك الأمطار اليوم تمتد للمحافظات الموجودة بالمناطق الداخلية، وهي أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري أو جنوبه وسيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وحلايب وشلاتين، وبعض المناطق من شمال الصعيد، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى تشهد اليوم أمطارا خفيفة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة من اليوم.

وأشارت إلى أن منذ بداية هذا الأسبوع وهناك بعض التقلبات الجوية، ومن ضمن التقلبات الجوية زيادة فرص وكميات الأمطار على محافظات شمال البلاد.

تقلبات جوية

وأشارت إلى أن اليوم، تبدأ تلك التقلبات الجوية في الامتداد للمناطق الشمالية للبلاد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتل هوائية رطبة على سطح الأرض، وبالتالي يكون هناك التقلبات الجوية.