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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تحذر من سيول تضرب مصر.. والعظمى بالقاهرة غدًا 29 درجة

سيول - أرشيفية
سيول - أرشيفية

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وقوع سيول جديدة قد تضرب عدة مناطق في مصر، إذ يأتي هذا التحذير بعد رصد صور للأقمار الصناعية تُظهر الظروف الجوية الحالية.

 وأضافت الأرصاد أنه بناءً على هذه المعلومات، يتوجب علينا جميعًا أن نكون على استعداد لمواجهة هذه الظروف الجوية القاسية والتأكد من سلامتنا وسلامة ممتلكاتنا.

 درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 31-10-2023

 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

 - السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

 - جنوب سيناء: العظمى 32والصغرى 25 درجة مئوية.

 - شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

 - جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

 درجات الحرارة الأربعاء 1-11-2023

 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

 - السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

 - جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

 - شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

 - جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

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