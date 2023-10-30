تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب البلاد خلال ساعات (فيديو)

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لمكتب الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع هطول أمطار في العديد من مناطق الجمهورية غدًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك المزيد من الأمطار وأحيانًا البرق في المناطق الساحلية الشمالية.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، أنه غدًا الثلاثاء ستمطر في محافظة القاهرة بشكل متقطع خلال النهار، وقد يكون هناك أحيانًا برق، مما يشير إلى أن البلاد تخضع للضغط الجوي، مما يسبب هطول الأمطار.

ولفتت إلى أنه في منطقة الساحل الشمالي الغربي وعلى سطح البحر، تمطر أحيانًا بعواصف رعدية على فترات دورية، مما يشير إلى زيادة درجة الحرارة بمقدار 1-2 درجة فوق نطاق درجة الحرارة العادية.