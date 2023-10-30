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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب البلاد خلال ساعات (فيديو)

عربية تشفط المياه
عربية تشفط المياه من شوارع القاهرة

 قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لمكتب الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع هطول أمطار في العديد من مناطق الجمهورية غدًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك المزيد من الأمطار وأحيانًا البرق في المناطق الساحلية الشمالية. 

 وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، أنه غدًا الثلاثاء ستمطر في محافظة القاهرة بشكل متقطع خلال النهار، وقد يكون هناك أحيانًا برق، مما يشير إلى أن البلاد تخضع للضغط الجوي، مما يسبب هطول الأمطار. 

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الأرصاد تحذر من سيول تضرب مصر.. والعظمى بالقاهرة غدًا 29 درجة

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رياح وسحب رعدية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

 ولفتت إلى أنه في منطقة الساحل الشمالي الغربي وعلى سطح البحر، تمطر أحيانًا بعواصف رعدية على فترات دورية، مما يشير إلى زيادة درجة الحرارة بمقدار 1-2 درجة فوق نطاق درجة الحرارة العادية.

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