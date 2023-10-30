حماس تعليقًا على إعلان إطلاق سراح مُجندة إسرائيلية: "مزاعم تهدف للتشويش"

علّق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح مُجندة خلال عملية برية في غزة، مُنوهة إلى أنها مزاعم تهدف للتشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وقال الرشق: "بخصوص مزاعم الاحتلال الصهيوني الإرهابي عن تحرير مجندة، نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم، والذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني".

ملف أسرى الاحتلال

وأضاف: "هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته، لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته".

وأشار عضو المكتب السياسي، إلى أن "عمق الهزيمة والانكسار لدى الاحتلال وقادته يدفعهم للكذب والخداع وصناعة انتصارات وهمية لا رصيد لها على أرض الواقع.. ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي برفقة جهاز "الشاباك" إطلاق سراح الجندية أوري مغيديش التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر، وذلك خلال عملية برية.

وجاء ذلك بعد بث القسام فيديو لأسيرات إسرائيليات في غزة يناشدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق سراحهن.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المواطنين.