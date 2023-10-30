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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطيني: تهديدات الاحتلال بقصف مستشفيات غزة دخلت حيز التنفيذ

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد الدكتور أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك تهديدات للاحتلال الإسرائيلي بقصف عدد من المستشفيات في قطاع غزة انطلقت إلى التنفيذ، موضحًا أن قوات الاحتلال تقوم بقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 متر، مما أدى إلى تكسر زجاج شروفات المستشفى، وإصابة عدد من النزلاء من المرض.

تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات غزة

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وأوضح مدير مرفق الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خلف مستشفى القدس في غزة بالمناطق التي تتواجد بها مولدات الأكسجين من أجل تزويد المرضى وهو شئ خطير جدًا، إذ إنه حال ضرب واستهداف هذه المولدات سينقطع الأكسجين عن المستشفى وتتولد حرائق كبيرة.

 

ونوه بأن هناك قصف به 450 مريضا ومصابا و14500 ألف من المواطنين الذين نزحوا إلى المستشفى، باعتبار أن المستشفى تمتلك حصانة من القصف لقوات الاحتلال، مشددًا على أن قوات الاحتلال بدأت تنفذ تهديداتها بقصف المستشفيات.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال وجه تحذيرات لمستشفيات قطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري، موضحًا أن الهلال الأحمر يقومون ببذل جهود كبير ويستلمون المساعدات من مصر وتوزيعها حسب الاحتياجات رغم التضييقات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف أن هذه المرة يمنع أي شخص الخروج من غزة وليس هناك ممر آمن للوصول إلى مصر والحصول على جرعات العلاج، موضحًا أنه لا يوجد أي طاقم طبي دخل إلى قطاع غزة من أجل مساعدة الطواقم التي تعمل 24 يوم تحت تهديدات مستمرة بقصف المستشفيات.

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